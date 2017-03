Futebol Amador

O Campeonato Municipal de Futebol – 7ª Copa Sicredi, organizada pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa), depois de uma folga geral no domingo de carnaval retorna no próximo domingo, dia 05 de março, com os jogos da segunda rodada.

A rodada apresenta em Picada Arroio do Meio, Amigos x Palmense; em Linha 32, Cruzeiro x Rui Barbosa e em Rui Barbosa, Esperança x Sete de São Caetano. Os jogos iniciam às 14 horas para os aspirantes e às 16 horas para os titulares.

Por daiane