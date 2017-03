Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 04, os jogos da 5ª e última rodada do primeiro turno da primeira fase do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2017 – Taça Supermercado Marel. Nesta rodada se enfrentaram União “A” 8 x 0 Cruzeiro, CEAM/AMPC 4 x 4 Amigos, Passo do Corvo 5 x 3 Brasil, Pituca 5 x 3 Dona Rita “B”, Treze de Maio 4 x 4 Guarani, Rui Barbosa 6 x 2 União “B”, Dona Rita “A” 7 x 1 Forquetense e São José 8 x 0 Esperança-RB.

O torneio continua sábado, dia 11, com os jogos da 1ª rodada do returno da primeira fase reunindo Brasil x Cruzeiro, Passo do Corvo x Amigos, CEAM/AMPC x União “A”, União “B” x Dona Rita “B”, Pituca x Guarani, Treze de Maio x Rui Barbosa, Dona Rita “A” x Esperança-RB e São José x Glória. Os jogos iniciam às 13h30min.

Por daiane