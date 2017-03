Bocha

A Liga de Bocha de Travesseiro realizou duas partidas no sábado, dia 25, valendo pela rodada de ida da fase semifinal do Campeonato Municipal de Bocha – Copa 25 Anos de Emancipação de Travesseiro. A rodada teve Bar da Ivete 1 x 3 Picada Essig e Cairu 1 x 3 São Miguel.

Sábado, dia 1º de abril, acontece a rodada com os jogos da volta, quando se enfrentam em Picada Essig, Picada Essig x Bar da Ivete e em São Miguel, São Miguel x Cairu. O certame, realizado em parceria com a Prefeitura e disputado por oito equipes formadas por atletas que residem no município e com divisão por localidades.

Por daiane