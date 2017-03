Educação

A Secretaria Municipal da Educação de Arroio do Meio sediou essa semana o Encontro Regional dos Conselhos Municipais de Educação/Região Vale do Taquari – Amvat. O evento aconteceu na terça-feira, 21, e contou com a presença da Coordenadora Regional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, professora Fabiane Bitello Pedro, e cerca de 50 representantes de Conselhos da Região. A pauta do encontro foi o papel dos conselhos municipais, estruturação e importância da atuação dos mesmos.

Os conselhos funcionam como mediadores e articuladores da relação entre a sociedade e os gestores da educação municipal. O Conselho Municipal de Arroio do Meio foi criado por lei municipal, em 1992. Atualmente o CME é regido pela lei municipal nº 1911, de 13 de dezembro de 2001 e é composto por nove membros conselheiros, incluindo representantes indicados pelo Poder Executivo, secretaria de Educação e Cultura, Sindicato dos Professores de Arroio do Meio – Sipram, diretores das escolas municipais, Círculo de Pais e Mestres das escolas municipais, Escolas Comunitárias de Educação Infantil e entidades prestadoras de serviços sociais, tendo na presidência a professora Denise Neumann e como Coordenadora local e da Regional, a professora Carla Jaqueline Schroeder.

Por daiane