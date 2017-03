Economia

Autoridades municipais, representantes de entidades de classe e representantes da BRF Foods estiveram reunidas na tarde de quarta-feira no gabinete do prefeito de Arroio do Meio para apreciar o Projeto de Lei de autoria do Executivo que dá incentivos a BRF. O Projeto de Lei visa a permissão de uso da área onde hoje está instalado o estacionamento de caminhões, próximo a fábrica de rações, por um prazo de 20 anos. Prevê ainda um incentivo municipal de R$ 700 mil para aquisição de uma área de terras, que viabilizará acesso lateral junto a rua Presidente Vargas, proporcionando estacionamento interno para caminhões de grãos e de ração, desafogando a referida via conforme já ajustado com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pela empresa e município junto com o Ministério Público em 18 de maio de 2016. O valor será repassado em quatro parcelas de R$ 175 mil cada, uma ao ano, sendo que a primeira será paga no exercício corrente. O projeto foi encaminhado para o Legislativo, onde será apreciado pelos vereadores para posterior votação.

A vice-prefeita Eluise Hammes deu início à reunião apontando algumas ações realizadas nos primeiros 60 dias de governo e que fazem parte da meta estipulada para os primeiros 100 dias de governo. Citou a implantação da comissão de mobilidade urbana, a escolha da empresa que irá realizar a gincana e o incentivo à BRF como metas já alcançadas. “Entre as metas está a organização das equipes da casa. O estacionamento municipal que estamos cedendo à BRF faz parte da mobilidade urbana”, enfatiza a vice-prefeita.

O prefeito Klaus Werner Schnack falou da importância da BRF para a comunidade arroio-meense. Revelou que 25% do valor adicionado provêm dessa empresa. “O incentivo não é mérito somente dessa Administração, o agradecimento deve se estender a outros legisladores que lutaram para trazer empresas como a BRF para o município. A exemplo do ex-prefeito João Gasparotto aqui presente”, disse.

Gasparotto endossou as palavras do prefeito dizendo que a comunidade se fortaleceu com a vinda de grandes empresas, citando outras além da BRF. “Com isso o município cresceu, gerando renda e desenvolvimento. Assim vieram agências bancárias como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Antes tínhamos que fazer tudo em Lajeado. Hoje somos um município forte”, observa.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Arroio do Meio (Acisam), Adailton Cé, ressaltou a importância da empresa para o município que gera empregos diretos e indiretos, trazendo renda para toda a comunidade arroio-meense. “Nos sentimos agraciados, pois as grandes empresas também dão oportunidades a outras tantas pequenas no município”, disse.

No encontro o gerente comercial da BRF, Herberto Dupont, apontou números referentes à empresa. Lembrou que a BRF iniciou suas atividades em Arroio do Meio no ano de 1978 com a instalação da fábrica de rações e mais tarde, em 1985, instalou o incubatório. Nos últimos cinco anos, a companhia investiu em Arroio do Meio R$ 16 milhões. Para 2017 a previsão é de R$ 10 milhões em investimentos. O movimento econômico em 2016 no município foi de R$ 852.933,28. Maior movimentação econômica teve o município de Lajeado R$ 2.076.039,01. No Estado a empresa movimentou mais de R$ 2 bilhões.

A BRF emprega 8805 colaboradores no Rio Grande do Sul. Destes 3010 trabalham em Lajeado e 151 em Arroio do Meio. A empresa possui ainda 2.857 integrados em todo o Estado, 1.390 no Vale do Taquari e 39 em Arroio do Meio.

A fábrica de rações de Arroio do Meio produz duas mil toneladas de ração por dia enquanto que o frigorífico de Lajeado abate 455 mil aves e 3.900 suínos ao dia. A empresa exporta para o Oriente Médio, Rússia e Singapura.

Após apresentar os números, Dupont revelou que 2016 não foi um bom ano para a BRF que teve prejuízo em âmbito nacional. Logo após, dois vídeos institucionais foram passados aos presentes. Um global mostrando países de atuação da empresa e outro nacional apresentando números da indústria no Brasil.

Por daiane