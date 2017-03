Meio Ambiente

A Associação Comercial e Industrial de Lajeado (ACIL) e a ONG Parceiros Voluntários promovem neste sábado, dia 25, mais uma edição do Viva o Taquari Vivo. O maior mutirão voluntário em defesa dos rios e arroios da bacia Taquari-Antas chega em 2017 em sua 11ª edição.

Em Arroio do Meio a execução da ação é de responsabilidade do Rotary Club de Arroio do Meio e da prefeitura. A sistemática do evento será a mesma de anos anteriores. Os trabalhos iniciam às 7h30min no bairro Navegantes com a abertura oficial, distribuição do material para a realização da coleta de lixo e por fim a separação e pesagem do material recolhido.

Para a contabilização dos resultados finais é necessário o cadastro dos voluntários, por meio de um termo de compromisso que deve ser preenchido e entregue no dia da ação aos representantes da comissão organizadora. A vestimenta sugerida para a ação consiste de uma camiseta confortável e, se possível de manda longa para proteção contra picada de insetos; boné para proteger a cabeça da exposição do sol; sapatos confortáveis e de fácil limpeza, se possível impermeáveis, além de calças jeans compridas que são uma ótima opção por serem seguras e evitarem picadas de insetos e irritação da pele por algum contato com plantas.

Conforme os membros do Rotary arroio-meense, na edição deste ano haverá uma atividade de sensibilização e conscientização. “Estamos organizando uma roda de conversa para a qual convidamos a população a participar e contar sua história com o rio. Pensamos em um momento de conversa informal, onde cada participante possa contar algum episódio que tenha relação com o rio por meio de fotos ou algum outro registro, como forma de relembrar a importância do rio na vida e na história da população arroio-meense”.

Em caso de mudança no tempo que prejudique a ação ou que os voluntários corram risco de segurança, a ação será transferida e notificada através dos veículos de comunicação.

Em dez edições realizadas, já foram recolhidas mais de 33 toneladas de lixo das águas do rio Taquari. No ano passado a ação contou com a participação de cerca de 600 voluntários, recolhendo mais de 4,200 quilos de resíduos dentro e nas margens do rio. Em Arroio do Meio 35 voluntários participaram da ação onde foram recolhidos 128 quilos de lixo.

Por daiane