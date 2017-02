Economia

A Secretaria Municipal da Fazenda de Arroio do Meio comunica que se encerra nessa sexta-feira, 10 de fevereiro, o período de pagamento com 5% de desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2017. Depois disso, o contribuinte poderá fazer o pagamento com 3% de desconto, até 10 de março.

Quem preferir pode optar pelo parcelamento sem acréscimos, em seis vezes, a partir de 10 de abril. Os carnês podem ser retirados no Setor de Tributos da secretaria da Fazenda/Prefeitura, ou pelo site www.arroiodomeio.org/Portal de Serviços/Consulta IPTU. O pagamento pode ser feito na prefeitura ou nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal, Banrisul e Banco do Brasil.

Segundo o secretário da Fazenda, Márcio Zimmer, até o momento foram arrecadados 36,5% dos R$ 2,3 milhões previstos para este ano. Com 9.730 imóveis tributados, o IPTU representa 3,5% do orçamento do município, tendo incluso taxas de conservação de calçamento, limpeza pública e coleta de lixo. “Os impostos servem para a manutenção da máquina pública, mas principalmente para executar melhorias nas áreas da saúde, educação, infraestrutura geral e outros serviços indispensáveis para o crescimento do município e bem-estar do cidadão”, esclarece.

Por daiane