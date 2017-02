Futebol Amador

Numa iniciativa da Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) com apoio da Aslivata, tem início marcado para domingo, dia 19, o Campeonato Regional de Futebol – Taça Sicredi. A competição vai ter a participação do Travesseirense e SER Juventude, de Travesseiro; Sete de Capitão; Guarani de Bela Vista do Fão; São José de Coqueiro Baixo; Juventus de Coqueiro Alto e Pouso Novo.

O torneio será disputado em turno único com a classificação dos quatro primeiros colocados. Os jogos acontecem com rodadas em um único campo por domingo. A abertura será no Travesseirense com uma partida às 10 horas, reunindo Pouso Novo x Guarani de Bela Vista do Fão. Na parte da tarde jogam às 14 horas, Sete de Capitão x São José de Coqueiro Baixo e às 16 horas, Travesseirense x Juventus de Coqueiro Alto.

Por daiane