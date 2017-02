Agricultura

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Arroio do Meio convida os agricultores e demais interessados para participarem da mobilização contra a aprovação da Reforma da Previdência que acontecerá em Santa Cruz do Sul no dia 21 de fevereiro, terça-feira.

A saída está prevista para às 7h em frente ao sindicato. Interessados podem se inscrever até hoje, sexta-feira, no escritório ou por telefone. É necessário fornecer o número da carteira de identidade. A passagem é gratuita.

Romaria da Terra - O Sindicato também convida a todos os associados, agricultores e demais interessados para participarem da Romaria da Terra no dia 28 de fevereiro próximo, no município de Pontão. A saída acontece às 4h em frente à Igreja Matriz.

A inscrição pode ser feita no escritório do Sindicato até sexta feira, dia 24 de fevereiro, com apresentação do documento de identidade. O valor da passagem é de R$ 30 por pessoa.

Por daiane