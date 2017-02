Economia

Cerca de 257 projetos de obras e reformas de imóveis estão em andamento em Arroio do Meio, segundo a Secretaria Municipal do Planejamento. Os números demonstram que a economia local voltou a reagir, após a retração do setor em 2015 e 2016. O setor imobiliário é tido como um grande indutor da economia, pois movimenta o comércio de diversos estabelecimentos e os serviços de empreiteiras, profissionais liberais e autônomos, além de dar uma nova cara para a cidade e o interior.

Na visão de analistas, a maioria dos profissionais qualificados está prestando serviço. Durante o “boom” imobiliário – 2008 a 2010 – também havia diversos aventureiros, que acabavam por desqualificar as obras e serviços no setor. Hoje o mercado está mais seletivo e não tem mais espaço para profissionais não qualificados.

Mais conforto nos apartamentos

No Centro de Arroio do Meio o valor do metro quadrado dos apartamentos gira entre R$ 3 mil a R$ 3,5 mil. Na ótica do empresário e corretor Paulo Frehlich, a exigência dos consumidores por prédios mais modernos, com elevador e áreas sociais, por exemplo, e ambientes mais confortáveis com acabamentos mais requintados nos interiores, elevou o padrão de cotação de custo por metro quadrado na área central. Com isso, o patamar das negociações se compara à troca de um automóvel básico por um completo.

Além disso, o Centro de Arroio do Meio é considerado diferenciado na região para famílias que buscam proximidade de instituições de ensino, acesso à saúde, comércio, lazer e entretenimento, sem precisar utilizar o automóvel. Ao mesmo tempo é muito próximo de Lajeado. Essas vantagens refletem no preço dos imóveis que hoje tem cotação muito superior ao proposto pela Caixa Econômica Federal, no Minha Casa, Minha Vida. “Geralmente são imóveis de três ou mais quartos, cotados na base R$ 380 mil”, explica Frehlich.

Preços atrativos nos bairros

Nos bairros Aimoré, São Caetano, Bela Vista, Barra do Forqueta, São José e Medianeira, há empreendimentos imobiliários em construção ou em acabamento, prontos para negociação com os futuros proprietários ou locatários. São sobrados, apartamentos, casas, salas comerciais e pavilhões, com bom padrão de qualidade, disponíveis para todos os perfis de renda familiar e nicho de negócios. A aposta das construtoras e investidores são os bons índices de empregabilidade e geração de renda no município.

Por daiane