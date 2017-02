Geral

A Administração Municipal de Travesseiro está dando continuidade com o roteiro de reuniões nas comunidades, onde os moradores apresentam seus pleitos de obras e realizações necessárias em cada localidade. Nestes encontros é explicado sobre a criação do Conselho de Desenvolvimento Municipal, que deverá ter representantes de cada comunidade.

O roteiro de reuniões passou esta semana pelas comunidades de Três Saltos Médio e Linha Cairu. Para a próxima semana não está agendada nenhuma reunião. Os encontros continuam no dia 02 de março, às 14 horas em São Miguel no Salão Comunitário; dia 06 de março, às 14 horas, em Picada Essig e às 20 horas na SER Juventude, na Sede e dia 09 de março, às 20 horas no Clube Esportivo Travesseirense, na Sede.

