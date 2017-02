Agricultura

A Secretaria Municipal da Agricultura de Arroio do Meio e a Emater – RS/Ascar convidam os produtores rurais interessados em serem fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), para participarem de uma reunião a ser realizada no dia 2 de março – quinta-feira, às 14h, na Secretaria Municipal de Educação – rua Dr. João Carlos Machado, 1000/Centro. Para participar do programa o fornecedor deve ser Agricultor Familiar e produzir gêneros alimentícios no município de Arroio do Meio. Esta reunião definirá os participantes e as entregas do programa para o ano de 2017.

Encomenda de mudas de morango - A Secretaria Municipal da Agricultura de Arroio do Meio comunica que está aberto o período para encomendas de mudas de morango importadas da Patagônia, Argentina. Os pedidos devem ser feitos até o dia 10 de março, na própria secretaria – rua Gustavo Wienandts, 521/Centro, ao valor de R$ 0,85 a muda – pedido mínimo de 100 mudas.

Por daiane