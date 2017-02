Bocha

Tem início marcado para o dia 24 de fevereiro a disputa do 3º Campeonato Integração de Bocha Noturno que vai reunir equipes de Travesseiro, Marques de Souza, Capitão, Nova Bréscia, Coqueiro Baixo e Encantado. O certame tem o com apoio do Sicredi – Regional de Lajeado e Encantado. O certame tem confirmado a participação de nove equipes, restando a confirmação de uma equipe de Forquetinha.

Os participantes estão divididos em duas chaves: na chave “A”, jogam Picada Flor, Bar Zanotelli de Linha Marinheira, Travesseirense, Cruzeiro de Linha Bastos e o São José de Coqueiro Baixo. Na chave “B”, jogam Brasil de Marques de Souza, Brasinha de Alto Palmas, Santana de Encantado, Nova Bréscia e Forquetinha, se confirmar presença.

Na primeira rodada jogam Picada Flor x Brasil, Bar Zanotelli x Brasinha, Cruzeiro x Nova Bréscia e São José x Santana. Se Forquetinha confirmar presença joga na primeira rodada em Forquetinha com o Travesseirense.

Por daiane