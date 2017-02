Geral

Em Travesseiro, o prefeito Genésio Hofstetter, iniciou na segunda-feira um roteiro de reuniões nas comunidades com o objetivo de ouvir a população sobre as principais carências existentes em cada localidade. Nestes encontros, que serão acompanhados pelo prefeito, vice e secretários. A primeira reunião aconteceu em Barra do Fão, onde as lideranças da comunidade discutiram com o prefeito a possibilidade de construir um ginásio de esportes. O roteiro de reuniões continua na segunda-feira, dia 13, às 14 horas, em Três Saltos Baixo no Salão Comunitário.

Por daiane