Educação

Em Pouso Novo, a secretaria da Educação abriu os trabalhos do ano letivo de 2017, na quarta-feira, dia 1º de fevereiro, com um encontro com direção e os sete professores e estagiários da Escola de Educação Infantil Raio de Sol, que começa o ano sob a direção de Veridiana Barcellos e cerca de 100 alunos matriculados.

Na abertura a secretária da Educação e Cultura, Liane Parise Nardino, desejou as boas-vindas aos professores, destacando a importância da Educação Infantil no município para se ter uma educação com qualidade.

O prefeito Aloisio Brock deixou claro aos professores o seu desejo de continuar com um bom trabalho na Educação Infantil. O prefeito transmitiu confiança aos educadores, colocando o governo à disposição para debater e planejar o futuro da educação no município.

Após as manifestações do prefeito e vice, os professores acompanharam atividades temáticas e palestra motivacional proferida pela psicopedagoga Ana Beatriz Marques. Na parte da tarde o grupo da escola esteve reunido com a equipe da secretaria da Educação para tratar da organização do ano letivo da Emei.

Por daiane