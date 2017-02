Agricultura

Arroio do Meio – A Secretaria Municipal de Agricultura iniciou trabalho de levantamento dos talões de produtor com as vendas do exercício de 2016, visando apurar o índice de ICMS do município. Os produtores podem fazer a apresentação na secretaria de Agricultura, até o dia 31 de março. O produtor que deixar de apresentar o seu talão poderá ter a sua inscrição cancelada pela Secretaria Estadual da Fazenda. Na apresentação do talão, o mesmo deve estar acompanhado das contranotas.

Por daiane