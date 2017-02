Educação

A secretaria da Educação de Pouso Novo, realizou na terça e quarta-feira desta semana uma série de atividades com palestras, reuniões, planejamento e de capacitação dos professores da rede de ensino municipal e estadual. A volta as aulas ocorre na quarta-feira, dia 1º de março de forma simultânea na rede municipal e estadual.

As atividades iniciaram na terça-feira na parte da manhã com uma palestra motivacional proporcionada pelo Sicredi com a professora Léa Britto. O encontro, prestigiado pela secretária da Educação Liane Nardino, foi realizado no Auditório da Escola Estadual. Na quarta-feira, os professores assistiram palestra com a psicopedagoga Ana Beatriz Reckziegel Marques. A programação ainda teve reunião da secretaria da Educação com o grupo de professores.

Por daiane