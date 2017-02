Geral

Gincaneiros e comunidade regional podem ir se preparando para a Gincana Arroio do Meio, confirmada para os dias 26 a 28 de maio. As inscrições de equipes devem ser realizadas no período de 15 a 31 de março. Informações sobre regulamento, comissão organizadora, contato/página oficial, premiação e dinâmica do evento serão apresentadas no próximo dia 15, no lançamento oficial da gincana, em local e data a serem divulgados. Mais informações pelo e-mail comunicacaoconte@gmail.com.

Representantes das equipes que participaram da última Gincana The Horse, realizada em 2015, estiveram reunidos na segunda-feira, 20, com o prefeito Klaus Werner Schnack, vice Eluise Hammes e representante da empresa que vai realizar a gincana este ano, Fabiano Conte, contratado pelo município via processo licitatório.

“Estamos reiniciando, é uma construção que iniciou em novembro com as equipes e vai continuar antes, durante e depois da realização da Gincana”, disse o prefeito Schnack. “Vamos nos esforçar para acertar e ajustar o que for necessário para as próximas edições”, adiantou-se. “Queremos agradecer a colaboração dos envolvidos e desde já desejar uma ótima Gincana a todos”, ressalta Schnack.

