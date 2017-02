Obras

Em viagem a Porto Alegre na semana passada, o prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack e a vice Eluise Hammes, estiveram reunidos com o Chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi. Na ocasião, trataram demandas do município, na perspectiva de encaminhar futuros projetos intermediados por recursos parlamentares. Participaram ainda do encontro o deputado estadual Edson Brum, presidente da Câmara de Vereadores Paulo Volk e coordenador da secretaria de Indústria e Comércio, Carlos Henrique Meneghini.

No mesmo dia, os gestores municipais reuniram-se com o Secretário Estadual de Transportes e Mobilidade, Pedro Westphalen, junto aos representantes locais da Comissão do eixo Rui Barbosa/Forqueta, prefeito e vereador de Travesseiro, para reforçar a necessidade da obra asfáltica da VRS 811, no trecho entre Arroio do Meio e Travesseiro.

A agenda teve ainda audiência junto à Secretaria Estadual da Saúde (DAHA), onde Schnack e Eluise reforçaram pedido para habilitar o Hospital São José para cirurgias de média complexidade.

Por daiane