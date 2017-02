Futebol Amador

Dirigentes da Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa) com apoio da Aslivata, tem agendado para o dia 19, o início do Campeonato Regional de Futebol denominado de Copa Integração. A competição vai ter a participação do Travesseirense e SER Juventude, de Travesseiro; Sete de Capitão; Guarani de Bela Vista do Fão; São José de Coqueiro Baixo; Juventus de Coqueiro Alto e Pouso Novo.

Por daiane