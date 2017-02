Geral

O feriado de Carnaval é optativo. Empresas, órgãos públicos e comércio em geral podem optar por abrir suas portas ou permanecer fechadas após o fim de semana de Carnaval, estendendo a folia até a terça-feira. A opção depende de cada instituição. Em Arroio do Meio, as indústrias com maior número de funcionários, como Girando Sol, CGA Calçados, Bremil, Minuano e Boterro funcionarão normalmente na segunda e na terça-feira. Já a Júlia Calçados está de férias coletivas, com 50% dos funcionários retornando às atividades na segunda-feira dia 27 e o restante na quarta-feira, dia 1º.

No comércio, a decisão de abrir as lojas ou não fica a critério de cada lojista. A tendência é que as lojas maiores, especialmente as de rede, estejam abertas.

As prefeituras da microrregião – Arroio do Meio, Capitão, Travesseiro, Pouso Novo e Marques de Souza – encerram o expediente na sexta-feira dia 24 e retornam somente na Quarta-feira de Cinzas. A exceção é a prefeitura de Marques de Souza que fecha somente na terça-feira de Carnaval.

A Delegacia de Polícia de Arroio do Meio não atenderá na segunda e terça-feira de Carnaval retornando as atividades somente na quarta-feira, em horário normal. Boletins de ocorrência devem ser feitos na Delegacia de Pronto Atendimento em Lajeado. O Fórum do município também não terá expediente na segunda e na terça-feira voltando ao atendimento normal ao meio-dia de quarta-feira.

Da mesma forma as agências bancárias não atenderão ao público na segunda-feira e terça-feira. Abrem somente ao meio-dia de quarta-feira, com exceção do Banrisul que retorna às 11 horas e do Sicredi que retorna as atividades às 9h30min.

Os itinerários de ônibus não sofrerão alteração na segunda-feira. Já na terça-feira as empresas Expresso Azul, Arroio do Meio e Oásis farão itinerário de domingo. A empresa Bento fará horário normal e a Cé e a Mais suspenderam os roteiros.

Os supermercados Dália e Marel funcionarão normalmente na segunda e terça-feira de Carnaval. O Supermercado Languiru não abrirá na terça-feira e o Arroiomeense estará aberto até o meio-dia.

Por daiane