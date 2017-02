Geral

Em encontro realizado na quarta-feira, 8, no Gabinete do Executivo, foi formalizada a Comissão Municipal de Mobilidade Urbana de Arroio do Meio. Com representantes de entidades de classe, órgãos de segurança, Poder Público e comunidade, a comissão é formada por 11 integrantes fixos, que vão debater melhorias para o estacionamento e trânsito da área urbana de Arroio do Meio.

Na abertura do encontro, o prefeito Klaus Werner Schnack agradeceu a disponibilidade dos integrantes, que vão se engajar de forma voluntária no projeto. “Agradecemos a disponibilidade de todos, que aceitaram o desafio e vão se empenhar pensando no bem comum da comunidade”. Entre as prioridades, que devem ser trabalhadas de forma emergencial, destacou o estacionamento da área central, rótula de entrada e saída da cidade e rua Bela Vista. “Neste momento estamos trabalhando na saída da VRS 811, sentido ERS 130, para facilitar o fluxo de quem sai de Rui Barbosa em direção a Lajeado”, explica.

Segundo o coordenador da Comissão e da secretaria de Indústria e Comércio, Carlos Henrique Meneghini, a comissão vai atuar com ações de curto, médio e longo prazo, contando mais adiante com representantes específicos das demais comunidades, conhecedores das realidades locais, conforme forem debatidas. “A médio e longo prazo vamos trabalhar com o planejamento de outras demandas, avançando no Plano de Mobilidade Urbana Municipal”, afirma. As reuniões serão mensais, sendo que a próxima já está marcada para o dia 23 de fevereiro.

