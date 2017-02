Educação

Às vésperas do início do ano letivo 2017, as 13 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) de Arroio do Meio recebem os últimos ajustes para atender da melhor forma os 2.200 alunos que retornam às salas de aula na próxima segunda-feira, 20.

A secretária de Educação, Mara Betina Forneck, e o coordenador da secretaria de Planejamento, Enéias Bruxel, estiveram essa semana na Emef Princesa Isabel, no bairro Rui Barbosa, onde conferiram a conclusão da ampliação da sala de 180m² executada sobre o auditório existente, num investimento de R$ 140 mil. Além disso, acompanharam demais melhorias realizadas no local no período de recesso escolar, incluindo pintura de salas de aula, banheiros e piso/parquet, troca de vidros e de lâmpadas. Da mesma forma, as outras escolas receberam melhorias nas instalações elétricas, pinturas, reformas estruturais e limpeza das áreas, conforme demanda de cada instituição.

Outras obras estão em andamento em três escolas e devem ser concluídas nos próximos dias, visando qualificar o atendimento dos alunos da rede municipal de ensino. No bairro Navegantes, a Emef Construindo o Saber, recebe nova sala de aula de 72m², em fase de conclusão, num investimento de R$ 77 mil. O espaço permitirá ampliar o atendimento do bairro para alunos da Educação Infantil/Turno Integral e 6º ano. Já nos distritos de Palmas/escola Itororó e Forqueta/escola Professor Arlindo Back, está sendo executado o fechamento das quadras cobertas utilizadas pelos alunos e comunidades locais para a prática desportiva, transformando-as em ginásios municipais, num investimento de R$ 230 mil. Os investimentos em ampliação, manutenção e melhorias das escolas são provenientes de recursos próprios do município e visam qualificar o atendimento dos alunos e comunidade escolar.

