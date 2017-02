O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

A Casa do Museu de Arroio do Meio sediou na terça-feira à noite a 13ª edição do Conversando sobre Turismo. Na pauta da reunião esteve a definição da programação de Páscoa e o fechamento da data do programa Férias de Inverno.

A programação da Páscoa em Família ocorrerá no município de 23 de março a 14 de abril com diversas atrações, mantendo alguns eventos do ano anterior. O primeiro evento será realizado no Centro Social/Comunidade Luterana São Paulo às 13h30min do dia 23 de março, com a celebração da Quaresma para os grupos da terceira idade.

No dia 26 de março tem a abertura oficial da programação com o Páscoa na Praça. As atividades ocorrem das 15h às 18h na Rua de Eventos e Praça Flores da Cunha com troca-troca de livros em parceria com a biblioteca pública, mateada com a Ervateira Ximango, show infantil interativo, apresentação e abertura da decoração de Páscoa e reabertura da exposição “Paisagem Cultural Tupi Guarani”, na Casa do Museu. Também está inclusa na programação Feira Especial de Artesanato com artigos de Páscoa com datas a serem divulgadas.

Na ocasião também haverá o lançamento dos passeios com o Cedelinho, que acontecerão nos dias 02 e 09 de abril. A saída da Rua de Eventos ocorre nos horários das 14h, 15h, 16h e 17h. Crianças a partir de três anos pagam ingresso, que terá um custo de R$ 5. Ao total serão 50 pessoas por passeio. Ainda está em aberto alguma atividade de interação para as crianças enquanto aguardam pelo passeio.

Nos dias 12 e 13 de abril serão realizadas Feira do Peixe e no dia 14 de abril, Sexta-feira Santa, ocorre a tradicional Via-Sacra de Forqueta, que completa 20 anos nesta edição. Ainda consta na programação especial de Páscoa uma caminhada contemplativa com data e roteiro a serem definidos.

Na noite o grupo ainda definiu o período do programa Férias de Inverno, que ocorrerá de 17 a 30 de julho. As atividades passarão a ser definidas nas próximas reuniões. Os encontros ocorrem mensalmente e são abertos à comunidade e empreendedores interessados em debater o turismo local. A próxima reunião será realizada no dia 28 de março, às 19h30min, na Casa do Museu.

Por daiane