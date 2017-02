Educação

A secretária da Educação de Pouso Novo, Liane Nardino juntamente com a direção da Escola Municipal de Picada Taquari, realizaram na sexta-feira, dia 10, uma visita à secretária da Educação de Travesseiro, Cristiane Neitzke.

Além de uma troca de ideias sobre sistemas de trabalho e um debate sobre aspectos relativos à educação dos dois municípios, o objetivo do encontro foi para conhecer o funcionamento do turno integral de alunos em funcionamento no município de Travesseiro. Após a conversa, o grupo realizou visita a Escola Municipal Pedro Pretto, onde tiveram uma ideia mais ampla sobre o funcionamento do turno integral. As duas secretárias agendaram uma nova visita após o início do ano letivo.

Por daiane