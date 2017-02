Geral

Arroio do Meio - A sede campestre do Clube Esportivo Arroio do Meio, localizada na Barra do Forqueta, vai sediar o 1° Luau das Piscinas, no próximo dia 11. Os organizadores do evento estão fazendo um esforço para que o município volte a fazer parte da rota das principais festas da região, por isso convidam toda a comunidade arroio-meense e regional para prestigiar a festa temática, que ocorre ao redor das piscinas do clube.

Entre as atrações banda Linck, Samba Bom, DJ’s Doug C, Edinho, Sandro Costa e Duda Theves, além da megaestrutura de som e luz da Feeling. “Será um evento para todos os gostos e idades”, revela o promoter Tetê Kerbes.

O evento inicia às 22h e tem encerramento previsto para às 5h do domingo. Os ingressos para pista serão de R$ 15 para o público em geral e camarotes por R$ 35 com direito a open bar de duas horas de cerveja, espumante, vodka e energético. Associados pagam R$ 10 para pista e R$ 30 para o camarote. Ingressos podem ser adquiridos na clínica Kerbes, Esquinão, Posto Fascina de Lajeado e promoters da TK Produções. Associados devem ir ao Ceam.

O evento também contará com segurança no estacionamento. Em caso de chuva a festa será transferida para os salões do clube.

O próximo evento do clube ocorre em 26 de fevereiro, no domingo de Carnaval, com Sunset das 16h às 24h.

Por daiane