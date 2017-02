Agricultura

A Dália Alimentos deu início, neste mês, às assembleias regionais, a fim de mostrar os resultados obtidos em 2016. Hoje, a partir das 10h, ocorre assembleia em Arroio do Meio, no CTG Querência do Arroio do Meio.

No exercício que passou, o faturamento bruto da Dália Alimentos foi de R$ 1.172.396.098 e as sobras registradas foram de R$ 9.206.353. Estes valores, além de outras informações de caráter financeiro e social, estão sendo compartilhadas com os associados, nas assembleias, pelo presidente Executivo, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas; e pelo presidente do Conselho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini.

Esses números são compatíveis com o que havia sido estipulado no Plano de Metas para 2016, segundo Freitas, que esclarece acerca do desempenho da cooperativa no ano que findou. “Em 2016 houve um pequeno crescimento no faturamento em relação ao ano anterior. Entretanto, as sobras foram menores devido ao ano de dificuldade que o país enfrentou”, explica, elencando o aumento do preço dos grãos, a elevação das taxas de juros, o aumento do ICMS do Rio Grande do Sul e a importação de leite em pó como alguns dos principais empecilhos motivadores para essa redução.

Esse resultado positivo, conforme Freitas, deve ser comemorado pelo quadro social e pelos funcionários. “Estávamos preparados para um pequeno prejuízo, mas com as estratégias adotadas, conseguimos obter lucro, não na proporção que queríamos, contudo, de muita importância e relevância se levarmos em consideração o ano de extrema dificuldade pelo qual passamos.”

Sobre o ano de 2017, Freitas ressalta que o grau de confiabilidade do empresariado será maior e que o país deverá, gradativamente, retomar a estabilização da economia. “Temos a previsão de uma pequena redução do faturamento em virtude da perda de produtores de leite e de uma diminuição temporária na produção de suínos, a qual será retomada e normalizada no final deste ano. O faturamento será menor, mas o resultado maior”, adianta.

O presidente do Conselho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini, destaca questões relacionadas à sociedade cooperativa, como o crescimento da área social, o planejamento das atividades a serem desenvolvidas junto às famílias como os encontros de mulheres, de delegados e de jovens; além dos projetos que foram e serão executados, a exemplo do frango de corte, com obras do complexo avícola em plena atividade. O Projeto Criança Dália, suas ações em vários municípios, totalizando R$ 289 mil doados, também é destacado por Piccinini.

Ele reforça que a assembleia é um evento importante, momento em que a cooperativa vai ao encontro dos associados, em suas regiões, oportunidade em que são fornecidas informações sobre o ano que passou, os resultados obtidos, o crescimento e o desempenho obtido.

Por daiane