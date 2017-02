O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

Arroio do Meio – O CTG Querência inicia as atividades do ano neste domingo com duas promoções dos peões e prendas da entidade.

Às 17h, nas dependências do CTG, André Ziem irá contar a história dos entreveros estaduais e regionais. André foi Peão Destaque Campeiro da 24ª Região Tradicionalista gestão 2009/2010. A ação é promovida pelo 1º Guri Farroupilha, Luis Henrique Volk do Nascimento; 2º Guri Farroupilha, Érick Nathan Erthal; 1º Piá Farroupilha, Vinícius Strassburger e o 2º Piá Farroupilha, Gabriel Bersch Schmidt.

No mesmo dia, às 19h, também na sede da entidade, Solange Rohr ministra a oficina Como preparar o autêntico carreteiro gaúcho. A oficina é promovida pelas prendas da gestão 2016/2017, Luana Mayara Erthal (1ª Prenda Adulta), Cinthia Goettens (2ª Prenda Adulta), Emilia Bersch Schmidt (1ª Prenda Juvenil), Anita Glória Rempel Fontana (2ª Prenda Juvenil), Laura Rauber (1ª Prenda Mirim) e Amália Rempel Fontana (2ª Prenda Mirim).

Por daiane