Futebol Amador

A Associação Recreativa São Caetano (Pituca) realizou na sexta-feira, dia 17, os jogos da 10ª e última rodada da fase de classificação da Copa Pituca de Minifutebol. Nesta rodada jogaram Patroleiros 3 x 6 Contra Ordem 21, Atrevidos 1 x 1 Terça7, Amigos Scherek 2 x 3 Os Metralhas e Nova Geração 4 x 2 SER Porque Nós.

Nesta sexta-feira, dia 24, haverá folga. O torneio continua na noite do dia 03 de março, com os jogos da fase de quartas de final, onde se enfrentam Atrevidos x SER Porque Nós, Esbórnia x Nova Geração, Terça7 x Os Metralhas e Contra Ordem x Amigos do Scherek.

Por daiane