Geral

A Administração Municipal de Arroio do Meio comunica que está aberto o período de inscrições para as oficinas de cerâmica na Casa do Museu. Interessados devem se inscrever diretamente no Museu – rua Visconde do Rio Branco, 604, Centro, ou pelo fone (51) 3716-1166 ramal 211, até dia 3 de março. As aulas iniciam na segunda-feira, dia 6, e serão realizadas em segundas-feiras à tarde (13h30min às 15h30min), segundas-feiras à noite (19h às 21h) e terças-feiras pela manhã (8h às 10h).

Oficinas para decoração de ovos de Páscoa – A novidade do primeiro semestre fica por conta da produção coletiva de parte da decoração de Páscoa para a Praça Flores da Cunha. Para agilizar e engrandecer o trabalho, a Casa do Museu convida a comunidade a se engajar no projeto, por meio da produção de artigos de cerâmica e decoração de ovos com motivos pascais, por meio das oficinas oferecidas pelo município. As oficinas serão realizadas nos dias 8, 9, 15, 16 e 22 de março, das 13h às 14h30min e das 15h às 16h. Interessados em participar das oficinas e ajudar a confeccionar a decoração que enfeitará a Praça Flores da Cunha para a Páscoa deste ano, podem entrar em contato com Cláudia Jung, diretamente no Museu – endereço e telefone citados acima.

Por daiane