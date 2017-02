Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio inicia sábado, dia 04, o Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2017. O certame recebeu a confirmação de 17 equipes que estão divididas em três chaves, sendo duas chaves com seis equipes e uma chave com cinco equipes.

Na primeira rodada jogam em Linha 32, Cruzeiro x Brasil; em Picada Arroio do Meio, Amigos x Passo do Corvo; em Arroio Grande, União “A” x AMPC; em Dona Rita, Dona Rita “B x União “B”; em Arroio Grande, Guarani x Pituca; em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Treze de Maio; em Rui Barbosa, Esperança-RB x Dona Rita “A” e no Glória, Glória x São José. Folga o Forquetense.

Por daiane