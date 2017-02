Futebol Amador

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa) está com tudo pronto para o início Campeonato Municipal de Futebol de 2017. O certame começa dia 19 de fevereiro com a participação de seis equipes que disputam nas categorias de titulares e aspirantes.

Na primeira rodada, dia 19, jogam em Palmas, Palmense x Cruzeiro; em São Caetano, Sete x Amigos e em Rui Barbosa x Esperança de Rui Barbosa. Os jogos serão dirigidos por árbitros da ARA, com início às 15 horas para os aspirantes e às 17 horas para os titulares.

A direção da Lafa está anunciando para o sábado, dia 18, a festa de lançamento do campeonato. A solenidade será realizada na sede do Pituca, onde às 11 horas será disputada partida de minifutebol entre os dirigentes da Lafa, clubes e patrocinadores. Ao meio-dia será apresentado o campeonato junto com os patrocinadores e servido almoço para três representantes de cada clube.

Por daiane