Geral

Arroio do Meio – A partir de segunda-feira, todos os clientes da BrasRede conectados a nova rede de cabo de fibra ótica do Centro e bairros Aimoré e São Caetano, terão acesso a grade de 27 canais de TV (abertos, obrigatórios e regionais), além das plataformas interativas como o Google Play, Netflix e Apple TV já disponibilizas pela internet.

Em maio outros 21 canais serão viabilizados em parceria com a Rede Band de Telecomunicações e produtores e geradores de conteúdos associados à NeoTV e serão liberados de forma gratuita a todos os usuários.

Os primeiros 50 clientes não pagarão os R$ 150 pela instalação do dispositivo que redireciona o sinal do cabo a entrada HDMI ou de áudio e vídeo dos televisores. “Vai funcionar em todas as televisões comercializadas atualmente e anteriores”, detalha o sócio-proprietário Antônio Vasconcellos.

Apenas a plataforma de interatividade precisará de televisores mais modernos com entrada HDMI e acessórios para navegação. “Vamos orientar a opção mais econômica e direcionar os clientes a uma loja da cidade que possua o produto”, revela.

Vasconcelos explica que a modalidade de TV oferecida ao público alia o que é mais necessário da grade tradicional ao vivo, e a interatividade e instantaneidade procurada pela nova geração de consumidores. “Não são mais telespectadores passivos como nos moldes das grandes operadoras [...] A BrasRede dará a liberdade para o uso da mídia de forma nunca antes imaginada, com economia em planos que incluem internet e telefonia”, dimensiona. Ao mesmo tempo, quando aos programadoras tradicionais divulgarem o conteúdo, a grade será disponibilizada no site da BrasRede.

Em reunião recente com os diretores da Band, Newton Suzuki e Silvia Saad Jafed, durante evento de interatividade na TV a Cabo, realizado em São Paulo, a emissora revelou a Vasconcelos e seu sócio Paulo Kroker, que já possui acordo com a Sony que vai relançar a plataforma Cracker, que deixa a multinacional no compromisso de acrescentar 200 títulos mensais na modalidade. Os diretores também afirmaram que vão ajudar a qualificar a produção de conteúdo.

Além da parceria já firmada com as TVs Informativo e Univates, e liberação de canal institucional para uso da Câmara de Vereadores, a BrasRede pretende fomentar empresas StartUps na produção de conteúdo televisivo local, o que é comum nos Estados Unidos e Europa.

Investimentos superam R$ 4 milhões

Os investimentos em equipamentos, antenas, receptores e decodificadores de sinal, chegam a quase R$ 2 milhões. Já a instalação da rede de fibra ótica, o aluguel de postes da AES SUL e a mão de obra custou R$ 600 mil por bairro.

Há expansão de serviços prevista para Bela Vista e um bairro de Lajeado. Será considerado o número de habitantes por km². Lembrando que clientes da internet via rádio já podem ter acesso às plataformas interativas. Em maio a BrasRede completa 17 anos. Encerrou o ano de 2016 como a 38ª maior empresa de Arroio do Meio. Entretanto, com a mudança de regime Simples para Lucro Real, vai encerrar o ano de 2017, entre as 20 maiores empresas do município. E a tendência é de que até 2020 esteja entre as 10 maiores.

O fundador Antônio Vasconcelos iniciou a carreira em telecomunicações em 1984 na Siemens, onde patenteou a otimização da linha de produção de capacitores eletrônicos e foi líder de equipes.

Por daiane