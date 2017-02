Bocha

A Liga de Bocha de Travesseiro realizou no final de semana os jogos da 3ª rodada do Campeonato Municipal de Bocha – Copa 25 Anos de Emancipação de Travesseiro. A rodada apresentou Três Saltos Baixo 3 x 1 Bar da Ivete, Avenida’s 3 x 1 São João, Cairu 1 x 3 Picada Essig e São Miguel 4 x 0 Três Saltos Alto.

Neste final de semana teremos os jogos da 4ª rodada (início do returno) reunindo Bar da Ivete x Três Saltos Baixo, São João x Avenidas, Picada Essig x Cairu e Três Saltos Alto x São Miguel. O certame é disputado por oito equipes formadas por atletas que residem no município e com divisão por localidades.

Por daiane