Bocha

A Liga de Bocha de Travesseiro iniciou no sábado, dia 28, a disputa do Campeonato Municipal de Bocha – Copa 25 Anos de Emancipação de Travesseiro. O torneio é disputado por atletas que residem no município com divisão por localidades com a participação de oito equipes.

Na 1ª rodada jogaram Bar da Ivete 2 x 2 Cairu, Picada Essig 3 x 1 Três Saltos Baixo, Três Saltos Alto 2 x 2 Avenida’s e São João 3 x 1 São Miguel.

Sábado, dia 04, será disputada a 2ª rodada, onde jogam Bar da Ivete x Picada Essig, Três Saltos Alto x São João, Três Saltos Baixo x Cairu e São Miguel x Avenidas. Cada partida tem a disputa de dois jogos de duplas e dois jogos de trios.

Por daiane