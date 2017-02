Obras

Os moradores de Dona Rita, Arroio do Meio, estão otimistas com o início do asfaltamento da ERS-482. As máquinas da empresa Construtora Giovanella iniciaram os serviços na terça-feira.

A estimativa do Daer é que toda a base de 3,2 km feita pela empreiteira até a propriedade de Marino Spellmeier seja asfaltada até abril. No entanto, a projeção vai depender do custo real dos serviços na prática. Mesmo assim, o asfaltamento é garantido nas terras da família Bersch, nas imediações da ponte sobre o Arroio Grande.

Eventuais ajustes no traçado na interseção com a estrada geral de Bela Vista/Arroio Grande, serão realizados posteriormente, caso sobrem recursos. Já o avanço do asfaltamento rumo ao distrito de Arroio Grande e o município de Capitão pode ser mais rápido do que o esperado, visto que a Empresa Construtora Beter S/A, está abrindo mão dos contratos que possui no RS, como ocorreu com o traçado da ERS-425 até Coqueiro Baixo.

No decorrer da semana diversos moradores que já foram contemplados pelo asfaltamento manifestaram sua gratidão nas redes sociais.

Por daiane