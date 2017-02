Obras

Arroio do Meio – A poucas semanas do início do ano letivo, as quadras esportivas localizadas em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Itororó, em Palmas, e nos fundos da Emef Professor Arlindo Back, de Forqueta, já assumem formato de ginásio municipal. Em fase de conclusão, o investimento desta etapa das quadras é de R$ 230 mil, provenientes de recursos próprios do município.

Em Palmas, além do fechamento, a obra inclui manutenção e ampliação da iluminação do espaço, num investimento de R$ 104.277,71. A etapa soma-se aos investimentos realizados anteriormente para viabilizar o espaço. Inaugurada em março de 2011, a quadra possui 1.028,75m² de cancha coberta com piso polido, goleiras para futsal, redes de voleibol e proteção, tabelas de basquete e a pintura de demarcação da quadra, num investimento de R$ 299.759,62. Depois disso, foi executada uma ampliação de 134,05m² junto à quadra, contemplando vestiários com chuveiros, banheiros feminino e masculino com acessibilidade, copa e cozinha, num investimento de R$ 99.331,63. Juntas, as três etapas somam mais de R$ 500 mil em investimentos até a conclusão do ginásio.

Já em Forqueta, o investimento da etapa de fechamento e ampliação é de R$ 125.249,69, proveniente de recursos próprios do município. A obra inclui a construção de banheiros masculino e feminino e rampa de acesso estendido, interligando a quadra à escola. A quadra original foi inaugurada em 2013, num investimento de R$ 186.500,00.

As obras estão sendo executadas pela empresa Pellegrini & Pellegrini Ltda, contratada via processo licitatório. Os ginásios beneficiam as comunidades escolares, entidades e comunidades em geral dos Distritos de Palmas e Forqueta.

Por daiane