Saúde

Arroio do Meio – Uma semana após a Administração Municipal lançar o projeto de limpeza urbana e combate às pragas – Nossa Cidade, Meu Lar, as agentes comunitárias de saúde reforçam o trabalho de prevenção e conscientização, durante visitas domiciliares realizadas às famílias arroio-meenses.

Em visita realizada essa semana à residência de Vera Lúcia Telöcken Schwarzer, em Rui Barbosa, a agente de saúde do bairro, Helena Meneghini, reforçou a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti, assunto que já vem sendo tratado de forma preventiva desde o mês de novembro, e apresentou o material informativo do projeto Nossa Cidade, Meu Lar, reforçando ações de prevenção e combate às pragas.

“É muito interessante esse projeto para o município, porque ninguém gosta de conviver com essa situação”, afirma a moradora Vera, referindo-se às pragas. “É importante que cada um faça a sua parte para manter a cidade limpa”, completa. Em relação ao trabalho preventivo realizado pelas agentes comunitárias de saúde durante as visitas domiciliares, a dona de casa salienta a importância e confiança no serviço e na profissional. “Ela acompanha a saúde de toda minha família, esclarece dúvidas e me dá atenção”, afirma.

Saiba o que você pode fazer para ajudar na prevenção e combate às pragas urbanas:

Mantenha terrenos, áreas e pátios devidamente roçados e limpos;

Descarte o lixo e os entulhos de forma correta, respeitando o cronograma de recolhimento no seu bairro;

Mantenha quintais, garagens e demais espaços limpos e organizados, livres de entulho e sujeira;

Realize a desinsetização periódica de sua residência;

Por daiane