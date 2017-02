Educação

Cerca de 730 crianças de quatro meses a cinco anos de idade retornam às oito Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis) de Arroio do Meio de forma gradativa, desde a última semana de janeiro. As escolas estavam em recesso desde o final de dezembro, para período de férias das profissionais, limpeza, desensetização e melhorias de infraestrutura.

Essa semana o prefeito Klaus Werner Schnack, a vice Eluise Hammes e a coordenadora da Educação Infantil, Denise Neumann, visitaram as escolas, a fim de fazer a acolhida do início de ano às crianças, educadoras e equipes diretivas, e averiguar as instalações, matrículas e outras demandas de cada instituição. Em 2017, a Administração Municipal investirá mais de R$ 4 milhões na Educação Infantil, incluindo alimentação, recursos humanos e manutenção de infraestrutura. O valor soma-se à contribuição dos pais, para o atendimento integral da etapa creche e/ou contra turno da etapa pré-escola.

Além disso, cerca de 350 crianças de quatro e cinco anos de idade estão matriculadas nas 13 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef), atendendo ao Plano Municipal de Educação, em conformidade com a emenda 59 da Constituição Federal, que fixa a obrigatoriedade de crianças da etapa pré-escola devidamente matriculadas na escola regular. Dessa forma, o município soma 1.080 crianças na Educação Infantil, entre matrículas nas Emefs e atendimentos nas Eceis.

