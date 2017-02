Futebol Amador

Arroio do Meio – O Conselho Municipal do Desporto e Lazer (CMDL) de Arroio do Meio e o Sesc Lajeado comunicam que estão abertas as inscrições para o Circuito Sesc Verão 2017. O evento será realizado no sábado, 18 de fevereiro, a partir das 8h, na Área de Lazer Pérola do Vale, com jogos das modalidades Beach Soccer e Voleibol de Dupla, ambos nas categorias feminino e masculino.

As fichas de inscrições podem ser retiradas na secretaria de Educação e Cultura – rua Dr. João Carlos Machado, 1000/Centro, a partir desta sexta-feira, 3 de fevereiro. O valor das inscrições é de R$ 120 Beach Soccer (equipe) e R$ 40 Voleibol (dupla). Os vencedores serão premiados com medalhas até o terceiro lugar e ajuda de custo para o campeão de cada modalidade, que representará o município na etapa estadual, a realizar-se em Torres, nos dias 11 e 12 de março.

