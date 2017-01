Política

Pouso Novo – Num momento em que a maioria das prefeituras está em contenção de custos e ajustes administrativos, em Pouso Novo não será diferente. A vice-prefeita Liane Nardino, 55 anos, responderá pelas secretarias da Educação e Administração.

Professora há mais de 30 anos, com experiência no comando da pasta da Educação em duas oportunidades e vivência administrativa participando da gestão de seu falecido marido, o ex-prefeito Jovani Nardino, Liane quer fazer jus ao cargo para que foi escolhida. “Estamos nos organizando. Boa vontade não falta”, explica.

Mãe de um rapaz e de uma moça, a vice-prefeita possui um perfil propositivo. Tem noção de que a gestão pública, assim como as demandas da sociedade, evoluem e a atualização dos políticos precisa ser contínua.

Na educação pretende promover melhorias na parte física estrutural e na área pedagógica. “Vamos dar continuidade a todos os programas realizados em parceria com o governo federal. Se tivermos disponibilidade orçamentária vamos implantar uma sala de recursos com psicopedagoga. Também entendemos que é essencial contratar uma fonoaudióloga, para garantir um aprendizado mais inclusivo, assim como a capacitação dos professores”, esclarece.

A ampliação estrutural da escola infantil e realização da cobertura da quadra da escola de Picada Taquari estão entre as metas de obras. Ainda estão previstos investimentos na área de informática.

Mortes na BR-386 – Paralelamente, Liane quer realizar um trabalho de conscientização, em todas as séries, mas especialmente no Ensino Médio, acerca do perigo na BR-386, onde ocorreram diversos acidentes que ceifaram a vida de jovens pouso-novenses.

Na Administração, o foco será a contenção de gastos, tendo em vista a queda de arrecadação, e a intensificação de investimentos na área produtiva – agricultura e empresas para geração de emprego e renda. “Durante a campanha visitamos todas as casas e foi isso que as famílias mais nos pediram. Temos o compromisso de valorizar as pessoas que tem sua vida em Pouso Novo, mas também será necessário trazer empresas de fora para aumentar a arrecadação e bons empregos para os nossos jovens”, argumenta.

Por daiane