Agricultura

Arroio do Meio – O Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) prepara uma rodada de reuniões nos seus municípios base para a formação de comitês em defesa da Previdência. A primeira delas se realiza na segunda-feira, dia 16, no Juventude, em Travesseiro, às 14h. Em Arroio do Meio o encontro ocorre no dia 25, às 20h, na Câmara de Vereadores e em Capitão, no dia 30, às 13h30min, também na Câmara de Vereadores.

Para as reuniões estão sendo convidados associados do STR, outras entidades de classe, líderes comunitários, vereadores, trabalhadores urbanos, igrejas e demais interessados. O objetivo, segundo o presidente do STR Astor Klaus e o vice Paulo Grassi, é conversar com a sociedade sobre as mudanças que estão sendo propostas na reforma da Previdência, bem como suas implicações na vida dos trabalhadores e o impacto financeiro nos municípios. Segundo os sindicalistas, os municípios serão diretamente afetados com a mudança na idade mínima para a aposentadoria, pois este dinheiro deixará de circular na economia local.

Grassi defende que o problema da Previdência não está no salário mínimo e sim nas aposentadorias precoces e nos altos salários pagos. Também discorda da forma como é tratada a receita da Previdência, com 30% sendo destinados ao tesouro federal, quando na verdade o montante total deveria ser usado exclusivamente para fins previdenciários.

Além das mudanças que estão por vir, as reuniões vão tratar sobre as formas de mobilização da sociedade, a fim de influenciar o Congresso para votar uma reforma com menos impactos possíveis. “Estamos tentando fazer o nosso papel como entidade”, frisa Astor, ressaltando que as mesmas pessoas que no passado foram à luta para que a aposentadoria nos atuais moldes fosse um direito, vão ter de se mobilizar novamente a fim de garantir esta conquista para os filhos e netos.

Por daiane