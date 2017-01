Geral

Brasil - O Ministério do Trabalho liberou, na terça-feira (17), o lote de pagamento do seguro-desemprego com o reajuste, que passa a valer para as parcelas pagas a partir do dia 11 de janeiro. Com a correção, a maior parcela paga ao trabalhador subiu de R$ 1.542,24 para R$ 1.643,72, ou seja, um aumento de R$ 101,48. Já a menor parcela não pode ser inferior ao mínimo de R$ 937,00. O valor foi reajustado com base no salário-mínimo e na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

