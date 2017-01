Obras

Arroio do Meio – Após as fortes e recorrentes chuvas registradas nos últimos dias, a secretaria de Obras iniciou uma operação emergencial de recuperação das estradas dos bairros e interior.

Essa semana, entre uma precipitação e outra, foram realizados serviços de manutenção, como limpeza das valas, desobstrução de bueiros e colocação de material nas vias de loteamentos residenciais e localidades de Passo do Corvo, Dom Pedro II e Travessão Dona Rita até Rui Barbosa. Nos próximos dias os atendimentos continuam, em caráter emergencial, conforme cronograma de prioridades elaborado a partir das condições das estradas.

De acordo com o secretário de Obras, Paulo Heck, a equipe está trabalhando de forma reduzida, considerando o período de férias de um terço dos servidores municipais. Além disso, a secretaria de Obras auxilia a secretaria da Agricultura na execução do fechamento de silos, serviço necessário e urgente nesse período do ano. Mais de 1.300 silos devem ser fechados até o mês de março. “Estamos nos esforçando para agilizar o atendimento dos serviços prioritários, em especial a manutenção das estradas, para proporcionar conforto e segurança aos nossos munícipes”, afirma.

Por daiane