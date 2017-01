Economia

Brasília – Após ensaiar uma restrição, o governo federal resolveu agilizar a liberação dos saques de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A estimativa é que existam R$ 30 bilhões, para beneficiar dez milhões de brasileiros.

O calendário de pagamento será anunciado em março pela Caixa Econômica Federal. A expectativa é que os saques ocorram todos ainda no primeiro semestre do ano. Tem direito a movimentar a conta inativa o trabalhador que pediu demissão. Para sacar o valor, a conta precisa estar sem movimentação desde dezembro de 2015. Para fazer o saque é preciso ter o cartão cidadão e a senha.

Para consultar o saldo, é preciso ir até uma agência da Caixa ou diretamente no caixa eletrônico com o cartão do cidadão e a senha. O trabalhador tem ainda alternativas como acessar o site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou o do FGTS (www.fgts.gov.br) e baixar gratuitamente um aplicativo para celular ou tablet — disponível para iOs e Android.

Dados da Caixa apontam que apenas 2% dos segurados têm grandes valores para retirada. No entanto, não haverá limite para os saques.

Por daiane