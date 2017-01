Geral

Arroio do Meio – A rua B do Loteamento das Palmeiras, no bairro Aimoré, irá homenagear uma pessoa marcante no município, o radialista Norberto Ritt. O projeto proposto pela vereadora Adiles Meyer (PMDB) foi aprovado por unanimidade na primeira sessão da Câmara de Vereadores do ano, realizada na quarta-feira.

Dono de uma voz inconfundível, Norberto Ritt fez história na apresentação do programa Arroio do Meio em Foco, veiculado pela Rádio Independente. A vereadora justificou a escolha pelo legado positivo deixado por Ritt na comunidade arroio-meense, sendo exemplo na sua família materna e na que constituiu com a esposa Eni Massari Ritt e o filho Robson. Deixou sua marca também como jogador de futebol amador, tendo atuado pelos extintos clubes Botafogo de Forqueta Baixa e Farroupilha de São Caetano, além de ser pessoa sempre presente nas atividades comunitárias. Através do seu programa levava para toda a região o nome e as informações de Arroio do Meio.

Quem foi Norberto Ritt

Nascido em 26 de agosto de 1944, em Porto Alegre, é filho de Maria Clara e Augusto Ritt. Passou parte da infância e a adolescência em Capitão. Ao transferir-se para Arroio do Meio, além de estudar na Escola Cenecista local, trabalhava com os pais no armazém. Formou-se Técnico em Contabilidade pelo CEAT e trabalhou como auxiliar no Tabelionato Cartório Milton. Em 1º de agosto de 1965 estreava no programa Arroio do Meio em Foco, que tinha duração de 15 minutos e ia ao ar de segunda a sábado.

Em 24 de dezembro de 1977 casou-se com Eni Massari Ritt, com quem compartilhou seu trabalho e resultados até o fim de sua vida. O casal teve um único filho, Robson Massari Ritt, casado com Fabiane e pai de Rafaela. Depois de sérias complicações de saúde, Norberto faleceu internado no Hospital São José, no dia 10 de abril de 2011, aos 66 anos de idade. Está sepultado no Cemitério Católico de Bela Vista, Arroio do Meio.

Arroio do Meio em Foco

Norberto Ritt era pessoa muito conhecida na comunidade. Seu timbre de voz era único e, mesmo quem não o conhecia pessoalmente, saberia quem ele era assim que pronunciasse uma primeira palavra. O programa Arroio do Meio em Foco trazia um noticiário sucinto, contemplando áreas diversas, com enfoque na agricultura, atividades de entidades ou esportivas, além de noticiar eventos, programações religiosas e informações oficiais e políticas. O noticioso hospitalar e as notas de falecimento também eram uma característica marcante. Com um formato singular, próprio e imparcial, seu programa conquistava praticamente todos os radiouvintes de Arroio do Meio e seus distritos, alguns hoje emancipados, além dos municípios vizinhos. Orgulhava-se em ouvir, por onde andava: “se foi noticiado pelo Arroio do Meio em Foco, é verdade”.

Assim foi por mais de 45 anos. Contando com uma seleta relação de colaboradores, se tornou, o que poderia se dizer, no seu tempo, a “voz de Arroio do Meio”. Foi justamente pela sua voz que a região soube de fatos marcantes, como a vinda da Incomex Calçados, da Coopave e de outras empresas para Arroio do Meio, da construção da ERS 130, o resultado das eleições, a emancipação dos distritos e tantos outros destaques. Informou ainda as visitas surpresa do Núncio Apostólico do Vaticano e do ex-presidente Ernesto Geisel ao prefeito Arnesto Dalpian. Norberto informava com satisfação sobre competições e programas esportivos. Procurava sempre o lado da verdade, respeitando para ser respeitado e tinha a família como porto seguro e assim, se incluindo na comunidade.

Segundo a vereadora Adiles, a voz de Norberto se calou e seu programa foi substituído, mas a força e dedicação dos sucessores, não conseguiram recuperar a essência, credibilidade e audiência. As notas de reuniões, convocações e os convites de clubes, grupos e comunidades não têm mais a força de antes. “Norberto Ritt era diferente. Era dinâmico, presente, coorporativo. Colocava dinamismo e vida no seu programa. Era e continua exemplar e responsavelmente único. A comunidade ainda o reverencia, considerando seu trabalho, seu programa, sua maneira de ser como inesquecíveis, únicos. Por isso se propõe que a Câmara Legislativa de Arroio do Meio, incontáveis vezes contempladas com os serviços informativos imparciais, contemple por merecimento, em homenagem póstuma, este homem, e por extensão a sua família, com a denominação de logradouro público, emprestando o nome de Norberto Ritt para a rua B do Loteamento das Palmeiras, localizado no bairro Aimoré”, disse a vereadora.

A sessão da Câmara foi acompanhada pela viúva Eni, que agradeceu emocionada pela homenagem ao falecido marido, pessoa a quem admirava e sempre foi muito dedicada.

