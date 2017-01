Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio definiu a data do dia 24 de janeiro como limite para a inscrição das equipes que querem participar do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2017. A confirmação das equipes deverá acontecer durante reunião que será realizada nesta data às 19h30min na secretaria da Educação. Nesta reunião também será feito o sorteio das chaves e os jogos da primeira rodada prevista para o dia 04 de fevereiro.

