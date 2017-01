Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio comunica que está fazendo a entrega das fichas de inscrição para o Campeonato Municipal Força Livre de 2017. A data limite para a confirmação das equipes será na reunião do dia 24 de janeiro, às 19h30min na secretaria da Educação. Nesta reunião também será feito o sorteio das chaves e jogos que estão previstos para iniciar no primeiro sábado de fevereiro.

Para este torneio será permitido as equipes inscrever dois jogadores Seleção Bochador “A”, dois jogadores Seleção Bochador “B” e dois jogadores da Seleção de Ponteiros. A equipe que quiser inscrever jogador de fora do município vai ocupar a vaga do jogador da Seleção Bochador “A”. Também poderão ser usados até três jogadores da Seleção Bochador “B”, sendo que o terceiro ocupa vaga do jogador da Seleção Bochador “A”.

Por daiane