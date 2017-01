Saúde

Arroio do Meio – Na primeira semana à frente do Executivo, o prefeito Klaus Werner Schnack e a vice Eluise Hammes, visitaram as secretarias e departamentos públicos, a fim de se apresentarem enquanto novos gestores e acompanhar parte da rotina de trabalho dos servidores municipais. Segundo Schnack, os 100 primeiros dias de Governo serão marcados pela reorganização dos setores, com o objetivo de dar plena continuidade ao andamento dos serviços, qualificar e ampliar algumas demandas. Lembrando que o período é de férias, com cerca de um terço dos servidores momentaneamente afastados das atividades.

Entre as visitas, os representantes do Executivo estiveram no Posto de Saúde do Centro, que desde a última segunda-feira, 2 de janeiro, atende com horário ampliado, das 7 às 17h, sem fechar ao meio-dia. Já nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) dos bairros, os postos passaram a abrir às 7h, para acolhimento, permitindo acomodação e acesso aos sanitários, com início dos atendimentos às 7h30min.

Na ESF Navegantes, os pacientes elogiaram a mudança. “Já sentimos a diferença nesse momento e vai ser melhor ainda quando chegar o período de frio e chuva” adianta-se a usuária Iolanda Oliveira Rodrigues. “É bem melhor chegar e poder entrar mais cedo, poder sentar e utilizar o banheiro”, complementa Claudete de Freitas. Para o morador Alorino Luís Martins, foi muito positiva a visita e oportunidade de diálogo com os novos gestores. “Queremos agradecer a atenção de vocês em nos ouvir”, diz.

Por daiane