Coluna do Alício

Adeptos de caminhadas pelo interior da região terão sua primeira oportunidade de se exercitar agora em janeiro. No domingo, dia 15, ocorre caminhada de 14 quilômetros, por trajeto inédito, entre Dois Lajeados e a divisa com o município de Cotiporã, na Serra Gaúcha. Entre as atividades, a possibilidade de colher uva numa propriedade de Linha Emília e banho no rio Carreiro. A saída será de ônibus, às 6h, em frente ao Shopping Lajeado.

As inscrições e informações podem ser obtidas pelo fone (51) 995832672 ou e-mail valenews@certelnet.com.br.

Por daiane